«Нам нужна одна победа»: волонтеры «Бессмертного полка» на вокзале спели песню Булата Окуджавы

25.04.2017

Акция началась неожиданно для пассажиров прямо в зале ожидания

Участниками флешмоба стали екатеринбургские пенсионеры. Полсотни исполнителей заранее рассредоточились по залу ожидания и ровно в 14 часов, без объявления, как того требует формат стихийного выступления, начали петь. Песня оказалась всем хорошо знакомой по фильму «Белорусский вокзал». Свое По удивительному стечению обстоятельств, главными зрителями внезапного концерта стали новобранцы, которые ждали своего поезда. Чтобы таким образом почтить память героев Великой отечественной, артисты готовились не один месяц. Сложнее всего было спеться, ведь слова и музыку все хорошо знают с юности