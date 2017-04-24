В питомнике под Екатеринбургом устроили выпускной для вылеченных соколов

24.04.2017

Там выхаживают пернатых хищников, которые попали в беду

Ловить птицу высокого полета — дело непростое. Так что путь на свободу для этих соколов начинается с сачка. Полгода они проходили в питомнике реабилитацию и сегодня, наконец, отмечают выпускной. Прежде чем соколы успеют расправить крылья, их пеленают ловцы — до взлетной площадки еще дойти надо. Этих птиц теперь не узнать. Сюда они попали осенью вялыми и истощенными. Канюки, говорят орнитологи, — их постоянные клиенты. Выходя на охоту, неопытные пернатые часто попадают в ДТП. Нынче из птичьего университета выпускаются всего двое. Их друзья по парте к долгим перелетам пока не готовы. У одних повреждены крылья или лапы, у других проблемы со зрением. Есть здесь и те, кому свобода противопоказана. К примеру, эта говорящая ворона. Она всю жизнь прожила с людьми, так что в природе просто не выживет. Перед дальней дорогой выпускников хорошенько кормят, чтобы птица спокойно привыкала к новой жизни. Да и погода выпуску благоволит. Посмотреть на взлет в «Холзане» собираются десятки зрителей. Соколы такого внимания, кажется, не ожидали, поэтому на крыло встают с осторожностью. Их первый за долгое время полет получается недолгим — соколы садятся на ближайшем дереве. Видимо, еще не поняли, что стен и решеток вокруг нет.