В Первоуральске пьяный мужчина обстрелял дом бывшей жены

24.04.2017

В это время там находились двое маленьких детей. К счастью, пострадали только стекла

Мама была готова к подобной встрече и вместе с ребятами укрылась в глубине квартиры. Выстрелив несколько раз в сторону дома, 36-летний дебошир остыл и ушел. А хозяйка заявила в полицию. Вскоре стрелка задержали в его квартире. Сопротивления он не оказал — был в сильном опьянении. При обыске у него нашли двуствольное ружьё, которое он хранил нелегально, а также гильзы и патроны к нему. Установлено, что ранее оружие принадлежало жителю деревни Крылосово — он потерял его еще 12 лет назад. Откуда у него эта двустволка, задержанный рассказать не смог, как и обстоятельства ЧП. Ему грозит наказание как за пальбу, так и за незаконное хранение ружье.