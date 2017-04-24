Уральские болельщики требуют наказать арбитра, судившего матч «Зенит»- «Урал»

24.04.2017

В поединке екатеринбуржцы уступили питерцам со счетом 0:2


Фанаты уверены, что всему виной — ошибки судьи судейства, с чьей подачи команда играла в меньшинстве. Свое несогласие выразили и областные власти, и сами футболисты — руководство «Урала» внесло свои замечания в итоговый протокол. Второй тайм матча с питерским Зенитом оказался для уральцев по-настоящему несчастливым. На 61-ой минуте красную карточку получил полузащитник Эрик Бикфалви за то, что в погоне за мячом коснулся ноги противника. Возмущенный решением арбитра Роман Павлюченко вступился за товарища и тоже был удален с поля. Наконец, за 4 минуты до конца игры на скамейку отправили третьего уральца — Романа Емельянова. Судья наказал его за драку, видимо, не заметив, что первым бил игрок «Зенита». После финального свистка тренер «Урала» Александр Тарханов обвинил арбитра в подсуживании. За команду вступился даже губернатор Евгений Куйвашев, пообещавший лично поговорить с министром спорта. Скандального рефери сегодня отстранили от следующего матча, впрочем, болельщики собираются настаивать на более серьезном наказании.

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Уральские болельщики требуют наказать арбитра, судившего матч «Зенит»- «Урал»