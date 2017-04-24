Фанаты уверены, что всему виной — ошибки судьи судейства, с чьей подачи команда играла в меньшинстве. Свое несогласие выразили и областные власти, и сами футболисты — руководство «Урала» внесло свои замечания в итоговый протокол. Второй тайм матча с питерским Зенитом оказался для уральцев
Уральские болельщики требуют наказать арбитра, судившего матч «Зенит»- «Урал»
В поединке екатеринбуржцы уступили питерцам со счетом 0:2
Фанаты уверены, что всему виной — ошибки судьи судейства, с чьей подачи команда играла в меньшинстве. Свое несогласие выразили и областные власти, и сами футболисты — руководство «Урала» внесло свои замечания в итоговый протокол. Второй тайм матча с питерским Зенитом оказался для уральцев