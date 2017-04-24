Связанные одной лентой: в Екатеринбурге начали раздавать Георгиевские ленточки

24.04.2017

Волонтеры показывают горожанам, как правильно крепить атрибут майского праздника

Эти ленточки следует держать как можно ближе к сердцу, объясняют волонтеры. Ведь черно-оранжевые цвета символизируют Великую Победу и подвиг тех, кто ее приближал. У горожан георгиевские повязки нарасхват — сотня расходится буквально за полчаса. Главное теперь, чтобы они использовались по назначению. Не место ленточкам не только на свалке, но и, например, на ботинках вместо шнурков. Хотя к тому, что символику крепят на машины, велосипеды и детские коляски, организаторы всероссийской акции, кажется, уже привыкли. Ведь для большинства россиян это больше, чем украшение. По правилам акции, ленточки, как и Родина, не продаются. Правда, табу это негласное и касается исключительно незамысловатых повязок. Более сложные композиции — броши, значки, аппликации — уже стоят денег. Интересно, что сама черно-оранжевая лента гораздо старше не Великой отечественной войны. Она появилась еще во времена Российской империи, крепясь к Георгиевским орденам, медалям и крестам. В СССР престижный двуколор тоже использовали, правда, называли его гвардейским. Так что эксперты никакого исторического противоречия в акции не видят. Повязать ленточки на память о бессмертном подвиге волонтеры призывают всех. Их ежедневно раздают на площади Труда, Плотинке, возле памятника Ленину и на улице Вайнера. Правда, партии уходят влет, так что желающим приобщиться к акции следуют поспешить.