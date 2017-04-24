Пандус преткновения: жители многоэтажки на Шейнкмана просят убрать полозья из подъезда

24.04.2017

Пенсионерки жалуются, что пандус мешает им подниматься по лестнице

Пандус в подъезда стал мешать пенсионерам подниматься по лестнице. Он был установлен для женщины на инвалидной коляске, но она умерла пару лет назад. И теперь полозья доставляют неудобства жителям. Зоя Алексеевна настаивает на том, чтобы пандус убрали. Однако у участницы войны нашлись противники. И это не молодые мамочки с колясками, а тоже заслуженные ветераны. Инициаторы демонтажа собрали подписи и отнесли заявление в жилконтору. Но там говорят, вопрос не в их компетенции. Зато юристы сразу обнаружили противоречие двух законов. С одной стороны — установка пандуса облегчила жизнь инвалидам. Но в то же время, по нормам, свободный проход должен быть не менее 90 сантиметров в ширину. А здесь это условие не выполнено. Чтобы восстановить свои права юристы рекомендуют недовольным жильцам обратиться в УК с требованием заменить полозья на откидной пандус. В случае неисполнения нужно жаловать в прокуратуру или ДЖН. Более эффективно будет, если эта жалоба поступит от работников соцзащиты.