Отец погибшего бейсджампера Ратмира Нагимьянова вслед за сыном решил покорить небо

24.04.2017

В 60-лет мужчина занялся экстримом, чтобы испытать те же эмоции, которыми жил его ребенок


Надевая снаряжение, Рим готовится шагнуть в пустоту — и пойти по стопам сына. Его единственный ребенок, всемирно известный бейсджампер Ратмир Нагимьянов, полгода назад разбился в Альпах — но дело спортсмена живет. Отец, который когда-то был категорически против экстремального увлечения, после трагедии в корне поменял точку зрения. Постичь смысл жизни сына Рим решил, уже спустя несколько дней после его гибели. Тогда мужчина прыгнул с моста под Ревдой, где Ратмир обучал начинающих бейсджамперов. Окрыленный чувствами, он захотел большего — стать таким же профи в экстремальном спорте, как сын. К ощущению полета Нагимьянов-старший привыкал в аэротрубе. Хотя испытать ему суждено скорее свободное падение. Он готовится к прыжку под руководством команды роупджамперов. С этой башни ребята шагали не раз, поэтому знают — как сделать это безопасно. Чтобы прыгун не утянул башню за собой, ее укрепляют веревками. К решающей минуте все готово. Но внезапно на пути у начинающего экстремала встает местный лесник. По его словам, пожарная вышка не бесхозная, поэтому прыжок следовало согласовать. Но роупджамперам удается договориться. Через несколько минут Рим совершает долгожданный полет. И он, похоже, вошел во вкус: совершил еще несколько прыжков, в том числе и с платком, который имитирует парашют. Ведь главное в обучении — последовательность. Инструктор Сергей успехами подопечного доволен, говорит, технику мужчина схватывает на лету. Видно, это у Нагимьяновых в крови. Этап подготовки пройден успешно, резюмируют роупджамперы. Теперь Рим собирается пройти курс по прыжкам с парашютом. А после, наконец, испытать невероятные ощущения, которыми жил его сын.

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Отец погибшего бейсджампера Ратмира Нагимьянова вслед за сыном решил покорить небо