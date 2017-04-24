Музей истории Екатеринбурга ищет человека, который будет гонять голубей за 20 000 рублей в месяц

24.04.2017

Птицы мира облюбовали вывеску учреждения

Кто-то на работе считает ворон, а Елена — гоняет голубей. Претендентка на должность человека-антиголубя, пока еще — вольный диджей, собирается бороться с нашествием птиц звуками. Девушка экспериментирует с тональностями и аккордами, опытным путем выясняя, какую музыку не выносят пернатые. То, что конкурс на соискание новой должности будет творческим, в Музее истории Екатеринбурга предполагали. Ведь им нужен необычный специалист — «антиголубь» — тот, кто будет охранять исторический фасад здания от крылатых. Они совсем загадили вывеску и баннеры. Как указано в требованиях, претенденты должны найти общий язык вовсе не с птицами, а с теми, кто их подкармливает. Ведь именно из-за сердобольности отдельных особей голуби и сидят часами на здании в ожидании обеда. Услуги альпинистов, покупку технических средств или содержание ястребов и котов музею не потянуть. Самый экономичный вариант — работник, гоняющий голубей. По совместительству за пару десятков тысяч он будет еще и промоутером подрабатывать. На интересное предложение сразу откликнулось несколько десятков горожан. У Константина с голубями свои счеты: пернатые регулярно врезаются в высокого молодого человека. Кастинг, говорят в музее, продолжится до первого понравившегося кандидата. Чтобы победитель конкурса в будущем не стеснялся гонять по крыше нахлебников, ему закажут маску. Естественно, в виде головы голубя.