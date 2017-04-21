В этом Сафари есть место березам! Жительница Первоуральска «лепит» картины из бересты

21.04.2017

Необычным рукоделием женщина увлекается уже 25 лет.

Из бересты Светлана вновь собирает березку. Но теперь уже на панно. Заготовленная своими руками, кора в руках художницы превращается в картину. Она настолько богата оттенками, что и краски не нужны. А дальше в ход идут ножницы и клей. Ведь панно из бересты, по сути, аппликация. После того как все детали вырезаны, мастер приступает к созданию фактур и объемов. Аппликацией из бересты Светлана занимается уже четверть века. Работа эта очень кропотливая, к примеру, последнее настенное панно мастерица создавала три года! Но результат того стоит. Береста, оказывается, материал настолько благодарный, что из него можно делать все, что угодно. Туеса, изготовленные Светланой, пользуются спросом даже за рубежом. По словам знатоков, из коры даже самовары делают. Ведь она прекрасно держит форму. Сейчас изделия из бересты вновь входят в моду. Поэтому Светлана мечтает открыть свою творческую мастерскую, где будет не только продавать панно и туески, но и обучать народному искусству всех желающих.