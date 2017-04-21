Главное, чтоб здоровье позволяло! Ветераны готовятся в Параду Победы

21.04.2017

Виновники торжества прошли обязательную медкомиссию

Сергей Петрович просит врачей не обращать внимание не его давление — оно скачет от волнения. 93-летений ветеран очень хочет принять участие в Параде 9 мая. На вопросы о самочувствии отвечает кратко — никаких жалоб нет. Послушав сердце и измерив пульс, терапевт заключает: к дню Победы боец годен! Кандидатов принимают без очереди. Чтобы получить допуск на Парад, ветераны должны пройти хирурга, невролога и кардиолога. Те проверяют, не навредит ли пожилому организму праздничный стресс. Нынче в военном смотре на Главной площади примут участие 4 десятка фронтовиков и тружеников тыла. По традиции, они проедут на внедорожниках, открывая Парад. Так 9 мая Татьяна Демьяновна отмечает уже в третий раз — на это, говорит, силы всегда найдутся. Остановить Александра Иваныча даже болезнь не может. 99-летний ветеран уговаривает врачей признать его годным к шествию. Ведь самый пожилой участник готовится к нему дольше всех. Он уже три недели лечится в госпитале, чтобы 9 мая вернуться в строй. Осуществить свои грандиозные планы ветеран собирается во что бы то ни стало. Говорит, болеть нет времени. Уже 4 мая он должен встретиться с друзьями в Суворовском училище, где пройдет их первая репетиция.