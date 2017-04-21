Екатеринбург отметил День местного самоуправления за круглым столом

21.04.2017

Депутаты и представители общественных организаций обсудили, какие полномочия есть у современных муниципалитетов

Участники круглого стола, посвященного развитию системы местного самоуправления, отметили, что в последние годы города значительно потеряли в своих правах. Многие полномочия были переданы на областной уровень, порой даже против воли жителей. Между тем, их мнение в решении судьбоносных вопросов должно быть решающим. В первую очередь, это касается выборов. Собравшиеся отметили, что, например, формировать городскую думу следует исключительно по одномандатным округам, отказавшись от партийных списков. Все свои предложения, в том числе и те, что касаются вопросов бюджетной политики, участники дискуссии отразили в резолюции. Ее передадут депутатам Государственной думы для принятия изменений в федеральном законодательстве.