Делят землю: жители Уралмаша остались без парковки и тротуара из-за местного ТСЖ

21.04.2017

Коммунальщики решили огородить свою территорию, и возвели забор.


Огораживая свою территорию, ТСЖ выталкивает жителей соседних домов на проезжую часть. Другого пути для людей здесь просто не предусмотрено. За забором вскоре окажутся парковочный карман и тротуар. Поэтому соседи, естественно, недовольны тем, что путь до остановки, аптеки и школы им придется делить с машинами. Еще свежи воспоминания об установке предыдущей преграды ТСЖ. С другой стороны дома заварили калитку. Идти в обход, особенно весной, теперь весьма затруднительно. Противники попробовали договориться с товарищами о переносе нового забора. Но его собственники слышать ничего не хотят. По словам работников ТСЖ, и карман, и тротуар являются частью придомовой территории. Немногим нравится, что ею пользуется вся округа. И хотя забор товарищество возводит по закону, юристы видят выход из конфликтной ситуации. Жителям окрестных домов нужно обратиться в администрацию Екатеринбурга и попросить установить публичный сервитут. В обращении в администрацию юристы рекомендуют обязательно подчеркнуть, что при данном межевании возникает угроза жизни пешеходам. А чиновник, в первую очередь, должны обеспечивать безопасность горожанам.

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Делят землю: жители Уралмаша остались без парковки и тротуара из-за местного ТСЖ