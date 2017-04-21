Бил своего сына головой об асфальт: горе-отца из Екатеринбурга обвинили в покушении на убийство

21.04.2017

Мужчину отправили на 2 месяца в СИЗО

Докричаться до обвиняемого у журналистов получается с трудом. Ведь в заседании, где ему избирают меру пресечения, мужчина участвует благодаря видеосвязи. У Александра Мошкина перебинтована голова. Рану ему нанес прохожий, защищая от горожанина его собственного сына. Будучи пьяным, папа прилюдно бил на мальчика. Сцену жестокости сняла система видеонаблюдения. На кадрах видно, как отец поднимает ребенка высоко над землей, а потом роняет на асфальт. То, что это не случайность, становится понятно, когда мужчина бьет малыша и второй раз. Остановили Мошкина двое горожан — первый отвлек его внимание, второй одним ударом отправил его в нокаут. Мальчика с подозрением на черепно-мозговую травму увезли в одну больницу, его папу — в другую. Правда, вскоре он оттуда сбежал. Александра задержали спустя сутки, заподозрив в покушении на убийство сына. Однако сам он вину не признает, говорит, это была всего лишь игра. По мнению защиты, речь в суде должна идти не о злом умысле, а о халатности. Так же считает и жена Мошкина, мать пострадавшего мальчика. Женщина уверяет, что ее супруг — любящий отец — и просил не заключать его под стражу. Раз женщина явно защищает мужа, представлять интересы ребенка теперь будут органы опеки. Узнав об этом, мать ушла с заседания. Как выяснилось, семья Мошкиных числится неблагополучной. Александр уже был судим за грабеж. Преступление, в совершении которого его обвиняют сейчас, считается особо тяжким, поэтому ждать приговора мужчина будет в СИЗО. Кроме того, останься обидчик на свободе, он может стать угрозой и для других детей. Всего их у Мошкина трое. Папу они не увидят, возможно, еще долгое время. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.