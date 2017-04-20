Сейчас Александр жалеет, что не прислушался к голосу интуиции. Его жена Светлана, родив в перинатальном центре вторую дочку, прожила всего полтора дня. Женщина скончалась из-за внутреннего кровотечения. По словам вдовца, во время беременности Светлана на здоровье не жаловалась. Готовилась к родам, наводила в доме порядок. Плохо ей стало после планового осмотра, рассказывает Александр. Вскоре начались роды. Созваниваясь с мужем, женщина рассказала, что ей предложили рожать самой, не прибегая к кесареву сечению. Но ребенок весом 4,5 килограмма застрял в родовых путях. Малышку удалось спасти, а вот молодой маме с каждым часом становилось всё хуже. Она несколько раз жаловалась мужу на боль в правом боку. У женщины даже не было сил дойти до соседней палаты — и посмотреть на новорожденную дочку. Так и не увидев младенца, Светлана скончалась. Сегодня прошли ее похороны. Но что стало причиной трагедии, до сих пор точно не известно. В деле разбираются следователи. В документах о смерти роженицы лишь сказано, что причиной гибели стало нетипичное кровотечение. Врачи не исключают, что у пациентки от потуг мог лопнуть слабый сосуд — ведь по женской части все было в норме. Но вдовец все равно не понимает, почему медики не оказали помощь его супруге. Он настоял на проведении независимой экспертизы — и сейчас ждет результатов. Правозащитники говорят, что семья как минимум имеет право на материальную компенсацию. Александр же в первую очередь хочет добиться справедливости. Он настаивает на том, чтобы работу центра досконально проверили — и исключили возможность
Жаловалась на боли весь день: молодая мама скончалась в екатеринбургском роддоме
Женщина умерла от потери крови через день после рождения дочки
Сейчас Александр жалеет, что не прислушался к голосу интуиции. Его жена Светлана, родив в перинатальном центре вторую дочку, прожила всего полтора дня. Женщина скончалась из-за внутреннего кровотечения. По словам вдовца, во время беременности Светлана на здоровье не жаловалась. Готовилась к родам, наводила в доме порядок. Плохо ей стало после планового осмотра, рассказывает Александр. Вскоре начались роды. Созваниваясь с мужем, женщина рассказала, что ей предложили рожать самой, не прибегая к кесареву сечению. Но ребенок весом 4,5 килограмма застрял в родовых путях. Малышку удалось спасти, а вот молодой маме с каждым часом становилось всё хуже. Она несколько раз жаловалась мужу на боль в правом боку. У женщины даже не было сил дойти до соседней палаты — и посмотреть на новорожденную дочку. Так и не увидев младенца, Светлана скончалась. Сегодня прошли ее похороны. Но что стало причиной трагедии, до сих пор точно не известно. В деле разбираются следователи. В документах о смерти роженицы лишь сказано, что причиной гибели стало нетипичное кровотечение. Врачи не исключают, что у пациентки от потуг мог лопнуть слабый сосуд — ведь по женской части все было в норме. Но вдовец все равно не понимает, почему медики не оказали помощь его супруге. Он настоял на проведении независимой экспертизы — и сейчас ждет результатов. Правозащитники говорят, что семья как минимум имеет право на материальную компенсацию. Александр же в первую очередь хочет добиться справедливости. Он настаивает на том, чтобы работу центра досконально проверили — и исключили возможность