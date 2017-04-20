На всеобщем обозрении: жителей дома на Компрессорном оставили без крыши над головой

20.04.2017

В ходе капитального ремонта рабочие меняют чердачные перекрытия, и теперь жильцы от посторонних глаз не могут скрыться даже в уборной

Жильцы знали, что их дом собираются ремонтировать. Однако, работы начались неожиданно.

Из-за ремонта кровли в разрухе оказались кухня, ванная и коридор. Света в квартире нет, ничего не приготовить. В доме холодно, как на улице. Жильцы с ужасом ждут, когда строители возьмутся за потолки над жилыми комнатами. Подрядчик предложил людям выход, но его вариант жителей категорически не устраивает. Отселение жильцов на время ремонта не предусмотрено сметой, говорят строители. Они понимают, что люди испытывают неудобства, поэтому стараются работать максимально аккуратно. Если собственники не могут договориться с подрядчиком, следует вызывать управленца — фонде капремонта — и составлять акт. Пострадавшие пишут претензию строительной компании, а копию направляют заказчику работ. Собственник вправе отказать ремонтникам в доступе в свою квартиру. Но при этом ответственность за возможное ЧП он берет на себя. Подумайте, стоит ли ради сохранения домашнего уюта рисковать своей жизнью и здоровьем.