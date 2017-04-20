Дорога раздора: екатеринбургские садоводы стеной встали на пути грузовиков

20.04.2017

Люди отремонтировали полотно на собственные деньги, но дорожкой стали пользоваться самосвалы с соседнего полигона.

Дорога в сад Павлу напоминает полосу препятствий. Приходится проявлять чудеса водительского мастерства — самосвалы так раскатали грунтовку, что минивен дачника с трудом преодолевает глубокие ямы и не застревает в грязи. Большинство же садоводов ездить здесь не рискуют. Садоводам жалко не только дороги, но и денег — буквально осенью они вскладчину засыпали подъезд к участкам. На полтора километра потратили больше двух с половиной миллионов рублей. Но едва сошел снег, их грунтовка превратилась в грязь. Ее безжалостно портят грузовики, которые возят строительный мусор на полигон по соседству. По словам садоводов, груженые до отказа самосвалы курсируют здесь круглые сутки. Мы пробыли на месте час — и поймали двоих шоферов. Этот водитель, увидев толпу дачников с телекамерой, притормаживает — и забывает, зачем приехал. Устав месить грязь, садоводы действительно стеной встали на пути самосвалов. Но силы явно неравны. Жаловаться на грузовики садоводы уже устали. Они засыпали письмами администрацию города и района. Вот только чиновники никаких нарушений не нашли. Оказывается, ездить по садовой дорожке на карьер машины имеют полное право. Пока же дорогу укрепят. Как только земля подсохнет, владельцы полигона обещают замести следы — и заново отсыпать провалившийся грунт. Вот только надолго ли этого хватит? Результаты их труда, вздыхают садоводы, были уничтожены за пару месяцев.