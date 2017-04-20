Дым без огня: в поселке Кедровка прошли масштабные пожарные учения

20.04.2017

Спасатели и военные учились оперативно бороться с ветром и сухостоем.

Это хоть и тренировка, но машины мчатся, как на настоящий пожар. На опушке леса, что в нескольких километрах, часовой военной части заметил дым. На месте стало ясно — это низовое возгорание. Обычно дыма без огня не бывает, но тут другой случай. Для достоверности в лесу раскидали дымовые шашки — чтобы участники знали, к чему готовиться. Тушить пожары учатся военные, спасатели и те, кто занимается охраной зеленых зон. От их слаженной работы зависит, будет ли ущерб от возгорания незначительный, или же огонь отправится на все четыре стороны. Размяться дают даже технике. После зимней спячки просыпается уран-14, робот-пожарный. Он приходит на помощь людям тогда, когда становится слишком жарко — и добраться до очага нельзя из-за огня и дыма. А вот остановить верховое возгорание только лишь силами пожарной пехоты сложно. Задача людей — локализовать очаг, сделать так, чтобы пламя оставалось в определенном радиусе. Для этого приходится валить деревья. Однако огонь может буквально пойти по головам. И тут в бой со стихией вступает авиация. По легенде учений, поддержка с воздуха участникам была обеспечена. Однако присоединиться к ним вертолетам помешали недавние заморозки — авиаторы не смогли набрать воды. Авиация примет участие в следующей тренировке. Ведь, по прогнозам, пожароопасный сезон стартует уже через пару недель.