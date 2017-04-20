Битва началась! На Дельфийских играх стартовала конкурсная программа

20.04.2017

Более двух тысяч участников со всего света будут соревноваться в сорока номинациях от академического пения до диджеинга.

Пытаясь поймать момент, Анна дает волю фантазии. Тему «Город и люди» она намерена раскрыть максимально оригинально. Суть задания, по правилам дельфийских игр, участница узнала только утром, и теперь у нее сутки на то, чтобы его выполнить. С фотоаппаратами по незнакомому городу сейчас носятся 4 десятка юных мастеров. Они уже — лучшие из лучших. Те, кто попал на творческую олимпиаду, прошли строгий отбор. Первое задание для фотографов — репортаж с открытия Игр. Участники должны показать не только размах события, но и внутреннее «я». Всего на дельфийских играх жюри предстоит оценить больше 2-х тысяч талантливых ребят из России и государств СНГ. Они состязаются в самых разных видах искусства. Эти соревнования появились еще в 6 веке до нашей эры и вновь возрождаются в третьем тысячелетии. В номинации «Народные инструменты» жюри стоит перед нелегким выбором. Все участники виртуозны, и каждый представляет свою культуру. Конкуренцую русской гармошке составляют армянский шви и калмыкская домбра, звучание которой музыкант решила подчеркнуть национальными выкриками. Тем временем, на кухне счет идут на секунды. По правилам номинации «Кулинарное искусство», конкурсные шедевры участники должны приготовить за 4 часа. Нынче это горячее блюдо из мяса птицы и десерт из песочного теста. Оформлению участники уделяют не меньше внимания, чем вкусу. Блюда конкурсанты оформляют с учетом национального колорита — это один из критериев оценки. Отдельные балы начисляются за гармоничность сочетания продуктов и температуру блюда. Войдя во вкус, участники рвутся к победе. Имена лидеров объявят уже завтра — в финальный день Игр.