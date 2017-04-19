Земля ушла из-под колес: в Екатеринбурге камаз провалился под землю

19.04.2017

Во время движения под тяжелогрузом провалилось дорожное покрытие.

Большегруз угодил задними колесами в яму, из которой не мог выбраться больше часа. Пробоина на дороге оказалась глубиной в метр. Водитель в результате дорожного происшествия не пострадал, а вот самосвалу серьезно досталось — у машины лопнуло колесо и оторвало мост. Причиной аварии стала глубока яма, которая, как предполагает пострадавший, образовалась из-за подвижек грунта. По словам дорожников, весной полотно, действительно, плохо выдерживает нагрузку. Поэтому в ближайший месяц для автотяжеловесов въезд в город ограничен. Это касается машин с нагрузкой на ось свыше 8 тонн. Исключение сделано лишь для перевозчиков пассажиров, продуктов питания, лекарств, топлива и дорожно-строительной техники.