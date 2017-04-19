В Екатеринбурге стартовали XVI Дельфийские игры

19.04.2017

В нем принимают участие 2,5 тысячи самых талантливых танцоров, поваров, дизайнеров и парикмахеров.

Такой игры город еще не видел. На сцене соревнуются не в силе и ловкости, а в оригинальности и красоте. Театр — лишь одна из трех десятков номинаций Дельфийских игр, этакой Олимпиады для талантливой молодежи. Команда актеров из Тывы в своем выступлении делает ставку на редкое народное искусство. На этой площадке участников встречают по одежке — здесь соревнуются дизайнеры. Сегодня — день тренировок: с самого утра манекенщицы оттачивают шаги на подиуме, чтобы завтра показать себя в самом выгодном свете. Тем временем в примерочных модельеры делают последние стежки, чтобы вещи идеально сидели на фигуре. Анна на игры привезла коллекцию спортивной одежды с русскими народными узорами. Их девушка придумала сама.

А эти дельфийцы, действительно, на высоте. Участники садятся на шпагат под куполом цирка и жонглируют, балансируя на моноцикле. Глядя на уровень трюков, профессионалы манежа не верят своим глазам! Ведь за такое далеко не каждый опытный артист возьмется. Удивлять горожан участники Дельфийских игр обещают все дни соревнований. Уже завтра на старт готовятся выйти повара и фотографы. Имена лучших назовут в конце недели — и следить за их творческим спором могут все горожане. Вход на показы свободный.