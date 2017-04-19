В детском саду на Широкой речке ребенка напоили хлоркой

19.04.2017

Воспитательница налила ему воды из чайника, в котором в тот момент находилось дезинфицирующее средство.

Ядовитые мухоморы Кирюша никогда не пробовал, но уверен, что на вкус они такие же, как и хлорка. Смертельно опасный опыт мальчик получил в садике. Наглотавшись мертвой воды, он заработал ожог полости рта, а, возможно, и пищевода с желудком. Сделав два глотка, ребенок стал плеваться и плакать. Что с ним случилось, воспитателю объяснила подоспевшая на помощь нянечка. Как выяснилось, она налила в чайник раствор хлора, чтобы почистить его. Сотрудницы оказали малышу первую помощь — заставили выпить 7 стаканов воды — и отправили в больницу. По словам врачей, ребенок еще легко отделался. Похоже, концентрация опасного вещества в воде была небольшой. Пока мальчик восстанавливается в больнице, в садике разбираются, как сотрудницы могли проявить подобную халатность. В управлении образования уже пришли к выводу, что в случившемся виноваты оба воспитателя. Они пренебрегли элементарными правилами безопасности. По правилам, воду ребенку воспитатель должна была не налить из чайника, а взять с подноса — ту, что заранее заготовлена. Ведь только эти стаканчики сотрудники могут давать детям для питья. Однако женщина почему-то нарушила инструктаж. Младший же воспитатель слишком рано взялась мыть чайник. По правилам, это нужно делать не утром, а в конце рабочего дня — когда дети уже покинули группу. Кроме того, чистят посуду не хлоркой, а содой или другим щадящим средством. Но сотрудница, похоже, воспользовалась тем, что было под рукой. Воспитателям уже сделали выговор. Если состояние ребенка ухудшится, не исключено, что женщин могут даже уволить. Сегодня на рабочем месте их нет — они весь день объясняются с надзорными ведомствами и начальством. Прокуратура проводит свою проверку. Выясняет, как в садике обстоят дела с охраной жизни и здоровья воспитанников и как в здании поддерживается порядок. Известно, что работникам уже грозит административное наказание. И это в лучшем случае. Насколько сильно пострадал мальчик, станет известно через 3 дня, когда врачи получат результаты обследования. В районном отделе образования родителям малыша уже принесли свои извинения. А чтобы подобных ЧП больше не случалось, во всех садиках планируется провести дополнительный инструктаж по чистке посуды, кухонь и, главное, чайников.