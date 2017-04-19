От перемены статуса губернатора парламент не меняется: Евгений Куйвашев решил не отправлять в отставку правительство

19.04.2017

Кабинет министров продолжит работу до избрания нового главы области в сентябре этого года.


О возможных переменах в правительстве заговорили на этой неделе — после того, как президент Владимир Путин подписал указ о досрочной отставке Евгения Куйвашева. Он назначен временно исполняющим обязанности губернатора Свердловской области, что даст ему возможность принять участие в избирательной кампании. Сегодня на заседании парламента экс-глава региона заявил, что не станет что-либо менять в составе кабмина. Наоборот, призывал министров поддержать выбранный им курс и работать в прежнем режиме.

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От перемены статуса губернатора парламент не меняется: Евгений Куйвашев решил не отправлять в отставку правительство