О возможных переменах в правительстве заговорили на этой неделе — после того, как президент Владимир Путин подписал указ о досрочной отставке Евгения Куйвашева. Он назначен временно исполняющим обязанности губернатора Свердловской области, что даст ему возможность принять участие в избирательной кампании. Сегодня на заседании парламента экс-глава региона заявил, что не станет
От перемены статуса губернатора парламент не меняется: Евгений Куйвашев решил не отправлять в отставку правительство
Кабинет министров продолжит работу до избрания нового главы области в сентябре этого года.
О возможных переменах в правительстве заговорили на этой неделе — после того, как президент Владимир Путин подписал указ о досрочной отставке Евгения Куйвашева. Он назначен временно исполняющим обязанности губернатора Свердловской области, что даст ему возможность принять участие в избирательной кампании. Сегодня на заседании парламента экс-глава региона заявил, что не станет
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От перемены статуса губернатора парламент не меняется: Евгений Куйвашев решил не отправлять в отставку правительство