Киску жалко! Жильцы дома на Ломоносова превратили подвал в приют для кошек

19.04.2017

Коммунальщики хвостатых выгнали и навесили решетки на окна, но сердобольные жильцы преграду взломали.

Из этого подземелья вышло уже не одно поколение мурок. И раньше те никому не мешали. Но на днях, рассказывают жильцы, они пришли покормить животных, а все окна подвала замурованы. Хвостатые могли оказаться в западне. Люди сломали часть решеток — и выпустили усатых из неволи. Пока у них есть крыша над головой. Вот только коммунальщики вновь грозятся изолировать подвал. Сердобольные горожане сходили в районную администрацию. Чиновники договорились с управляющей компанией, что часть окон оставят открытыми. Но начальник жилконторы слышать ничего не хочет. Мол, пусть решает общее собрание. Беспризорных кошек готовы приютить зоозащитники. Но сделать это тоже не просто. Работники жилконторы ссылаются на предписание жилинспекции. За невыполнение им грозит штраф. Кошки в подвале нарушают санитарные нормы. Откуда они взялись снова, непонятно — прежде чем закрыть окна, рабочие несколько часов ловили хвостатых. После нашего обращение коммунальщики оставили это неблагодарное дело зоозащитникам. В самой, казалось бы, безвыходной ситуации всегда можно договориться. Надо лишь, чтобы стороны конфликта услышали друг друга.