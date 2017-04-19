Какой русский не любит быстрой езды? Медицинские конструкторы превратили инвалидное кресло в байк

19.04.2017

Их изобретение развивает приличную скорость, легко поднимается в горку и спокойно преодолевает препятствия.

Это колесо в инвалидном кресле пятым точно не будет. Электропривод, объясняют разработчики, поможет колясочникам шагать в ногу со временем и преодолевать препятствия на пути. Легким движением руки обычная коляска превращается в подобие «Харлея». Тест-драйв показывает, что изобретение, действительно, облегчает особым пешеходам движение по городу. Все идет, как по накатанной. Сами инженеры свое ноу-хау называют приставкой. На ее создание их вдохновили сами колясочники — они посетовали, что на Западе люди с ограниченными возможностями вовсю колесят по любым дорогам. Так что разработчики не стали изобретать велосипед — и взяли за основу зарубежные аналоги. Инвалиды их старания уже оценили, говорят, с таким оборудованием они далеко пойдут. На усовершенствование обычной коляски ушло четыре месяца. Привод сделали из алюминия — ведь он должен облегчать, а не утяжелять людям жизнь. После такого тюнинга инвалидное кресло способно развивать скорость до 25 километров в час. Заряда хватит на 40 километров. Но главное — устройство поможет без труда забираться на горки и преодолеть невысокие препятствия, например, бордюры. Разработчики постарались учесть все нюансы. Но пока это всего лишь опытный образец, который нуждается в доработке. Привод не ко всем коляскам подходит. Но областные власти уже заинтересовались изобретением. Сейчас разработчики ищут поддержку, чтобы запустить массовое производство приставок. Ведь желающие обзавестись нелишним колесом уже выстроились в очередь.