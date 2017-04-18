В Екатеринбурге прошли соревнования по плаванью среди слабовидящих

18.04.2017

Пловцы любители опробовали свои силы в традиционных видах: кроле и брасе

На дорожке Сергей чувствует себя как рыба в воде. Ведь плаванием он увлекся еще, когда прекрасно видел. Потеряв из-за аварии на заводе зрение, он нашел в спорте отдушину. Сложнее всего слепым спортсменам сориентироваться, куда плыть. Они не видят бортики, поэтому волонтеры голосом или руками подают им сигналы. Но пловцам все равно, помимо техники, нужно постоянно думать, как не сбиться с курса. На дорожках только особые спортсмены, но соревнуются они в традиционных видах плавания: кроле и брасе. В этом ежегодном состязании участвуют исключительно любители. Профессиональных пловцов-инвалидов в области нет — их просто некому готовить. Хотя этот спорт весьма популярен среди свердловчан. Глядя на Анастасию, и не скажешь, что она слабовидящая. Горожанка преподает в школе для слепых — учит детей управляться в быту без посторонней помощи, общаться с окружающими и работать с тростью. Говорит, плавание незаменимо для слепых, оно помогает не только лучше ориентироваться в пространстве, но и координировать свои движения. Ученики Анастасии сегодня не только болеют за педагога, но и сами плывут. Варваре восемь. Она самая юная участница, но уже освоила основные стили плавания. В отличие от взрослых спортсменов, юные участники тренируются с профессиональными тренерами и регулярно участвуют в соревнованиях. Но их главная мечта — стать параолимпийцами.