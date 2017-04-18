В Белоярском поселке подростки построили мост, чтобы ветеран ВОВ могла ходить за продуктами

18.04.2017

В злосчастную канаву несколько раз проваливались люди

Положение жителей Белоярки весьма шатко. Люди с большим трудом переправляются через канаву, которая идет вдоль их домов — ведь вместо мостика здесь просто брошены доски. Людмила и так ходит с трудом, поэтому для нее это — то еще испытание. По словам местных, подножку жителям поставил сосед. Он вырыл эту канаву, чтобы отвести со двора вешние воды. Но в остальное время его изобретательность только ругают. По неустойчивому настилу по делам не набегаешься. Люди терпели до тех пор, пока в ров несколько раз не упала ветеран Великой Отечественной войны. Потом стали жаловаться. Жильцы решили действовать самостоятельно — бросили клич в интернете, на который практически сразу отозвался местный военно-патриотический клуб. Наводить мосты взялись два десятка кадетов. То, что местные не могли сделать за пару лет, ребята смастерили за два часа. У Насти тогда был день рождения, но она решила не только принимать подарки, но и делать их. Ребята помогали, кто чем мог. Одни принесли инструменты, другие — материалы. По словам руководителя отряда, это доброе дело пошло на пользу и жителям, и самим тимуровцам. Местные не устают благодарить ребят за помощь. А ветеран, которая проваливалась в яму, счастлива, что 9 мая сможет не только принимать гостей, но и сходить на митинг памяти.