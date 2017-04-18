ТСЖ решило изменить границы территории

18.04.2017

ТСЖ закрыло проход через арку, жители соседних домов и реабилитационного центра оказались в тупике


Когда ситуация зашла в тупик, в округе случился настоящий переполох. Жители соседнего двора оказались в западне. Молодежь полезла через забор, а те, кто постарше, могут только возмущаться. Устав ломиться в закрытую дверь, прохожие вскрыли ее. Кто-то просто сорвал замок. В затруднительном положении оказались и инвалиды реабилитационного центра. Они собираются со всей области и к медикам тоже попадали через арку. Инициатора возведения перегородок мы дома не застали. На телефон она не отвечает. Как рассказали старожилы, арка предусмотрена проектом дома — ее создали специально для соседей и пациентов центра. На публичных слушаниях на сквозной проезд и проем был наложен сервитут. И вдруг товарищество заявило о своих правах. Однако, по новым правилам благоустройства, прежде чем огородить свою территорию, собственник должен согласовать эти работы с мэрией. Ведь заграждения не должны ограничивать ничью свободу передвижения. Правда, по словам чиновников, за эти нарушения они могут только оштрафовать. Зато общественники усмотрели здесь нарушение закона о защите инвалидов. Противникам заграждения следует объединиться с работниками реабилитационного центра и подать совместное заявление в прокуратуру. Как показывает практика, нарушение прав людей с ограниченными возможностями не остается безнаказанным.

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