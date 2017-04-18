Пострадавшие в реанимации: в ОКБ № 1 произошел пожар

18.04.2017

Двое сотрудников получили серьезные ожоги

Едкий запах пациенты унюхали около 9-ти утра. Те, кто в тот момент находился в больнице, рассказывают, что сперва раздался хлопок, а потом из шахты лифта повалил дым. Под вой сирены люди стали покидать помещения. Очаг возгорания нашелся в подвале, где расположена электрощитовая. Оттуда пожарные вывели и вынесли на носилках двоих сотрудников больницы. Оба сейчас в реанимации с сильными ожогами. Коллеги борются за их жизнь. Делать прогнозы врачи пока не берутся. Как, впрочем, и называть причину ЧП. В больнице сомневаются, что электрики могли нарушить технику безопасности, ведь это опытные сотрудники, прекрасно знающие правила. В МЧС не исключают, что произошло короткое замыкание. Соблюдали ли работники технику безопасности, проверят и сотрудники прокуратуры. Кроме того, надзорный орган даст оценку, как в лечебнице обеспечивают охрану труда. С тех пор, как в больнице запахло жаленым, туда прибывают все новые проверяющие. Вице-губернатору Крекову отчитались, что до происшествия никаких сбоев в системе электроснабжения не было. Она и сейчас работает в обычном режиме. Как утверждают медики, за исключением эвакуации сотни человек, на работе больницы возгорание никак не отразилось. Разве что окна в стационаре приходится держать открытыми — чтобы выветрился запах гари. Юлия Анашкина, Иван Арапов, Главные новости Екатеринбурга