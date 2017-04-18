Авиакомпания «Победа» не пустила на борт ребенка с ДЦП

18.04.2017

Якобы женщина пришла на регистрацию слишком поздно

Свое путешествие Марина расписывает в красках. Говорит, такую палитру эмоций полет у нее еще никогда не вызывал. В Москве женщину с ребенком-инвалидом не пустили на рейс из-за проблем с регистрацией. Им внезапно поменяли аэропорт. Маме с ребенком, страдающим ДЦП, предложили ждать в другом аэропорту следующего рейса, который отправлялся через 5 часов. На доводы пассажиров о том, что для них физически сложно, сотрудники компании внимания не обратили. Женщина написала на перевозчика жалобу, и ее возмущение разделяют в Росавиации. Когда о происшествии с ребенком-инвалидом заговорила вся страна, авиакомпания попыталась оправдаться. Мол, сама Марина слишком поздно приехала на регистрацию. Но позже перевозчик все-таки признал вину — и даже принял серьезные меры. Между тем, родители особенных детей назвали случившееся дикостью. Юлия с сыном уже несколько лет летает с различными авиакомпаниями и, признается, с подобным отношением, к счастью, не сталкивалась. Перевозчики, говорит, наоборот стараются идти навстречу. Провинившийся лоукостер, тем временем, пообещал, что вскоре и он станет примером для подражания. В компании собираются разработать «особое руководство для обслуживания пассажиров с ограниченными физическими возможностями». Но на всякий случай на регистрацию их просят приезжать заранее.