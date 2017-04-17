Владимир Путин отправил Евгения Куйвышева в отставку

17.04.2017

Его назначили исполняющим обязанности главы региона – в новом статусе он примет участие в сентябрьских выборах.

Указ президента уже вступил в силу. Ожидается, что вскоре ВРИО главы области Евгений Куйвашев будет выдвинут партией «Единая Россия» в качестве кандидата на выборах свердловского губернатора. Для Куйвашева это будут первые в его карьере выборы — до сих пор на знаковые руководящие посты он назначался президентом. Свердловскую область чиновник возглавил в 2012. Останется ли он на второй срок, избиратели решат 10 сентября. Между тем, по мнению экспертов, лучшего варианта нет.