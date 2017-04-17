Танк из Эстонии докатился до Нижнего Тагила

17.04.2017

Легендарная машина Т-34 в годы ВОВ была собрана на уральском заводе и вновь вернулась сюда ради реставрации.

Этого бойца советской армии эстонец Микк прятал на хуторе 14 лет! Не от фашистов, а от мародеров, которые не раз покушались на Т-34. Для них это всего лишь сталь, для Микка же — настоящая легенда. Поэтому он сделал все, чтобы тридцатьчетверка, наконец, попала в музей. Ей там самое место. О том, что у этой машины столь героическое прошлое, в далеком 93-ом году Микк еще не знал. Тогда танк еще стоял на постаменте в волости Мякса — в память о подвигах бойцов великой отечественной. Но земля под тридцатьчетверкой уже горела — эстонские власти вместе с воспоминаниями о заслугах советской армии решили отправить ее на металлолом. Микк начал действовать. Коллекционер не только спас танк, но и восстановил его биографию. Связался с Уралвагонзаводом, где подтвердили — машина, дошедшая до Берлина, была выпущена в ноябре 44-го в его цехах. Здесь даже сохранились станки, на которых производили детали и узлы для легендарных Т-34. Т-34 единственный в мире танк, которому установлено более 400 памятников. а технические характеристики его называли чудо-оружием. Танки на Урале делали на совесть и на века. Поэтому Микк уверен, что сможет восстановить танк. Ведь когда-то, в 84-ом, он сам въехал на постамент. Обследование показало, машина находится в хорошем состоянии. Так что, не исключено, что следующий день Победы танк встретит на ходу.