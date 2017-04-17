Праздник не живота, а души: екатеринбуржцы отметили Пасху Крестным ходом

17.04.2017

Шествие началось у Свято-Троицкого монастыря, а закончилось концертом

Благодатный огонь из Иерусалима в Екатеринбург доставили специальным рейсом. В это время в местных храмах главную пасхальную святыню уже ждут 60 000 прихожан. У многих — лампадки, чтобы унести пламя со святой земли домой. При свете дня праздник выходит на улицы. В этом году Пасху в городе отмечают с небывалым размахом. Тысячи верующих прошли по центру крестным ходом. Впервые в нем участвуют дети. Темп шествию задают палестинские скауты. У себя на родине ребята из города Квар-Ясифа постоянно участвуют в пасхальных обрядах, но столь бодро, кажется, еще не шагали. Уральская погода оказала гостям прохладный прием, но те подготовились. На капризы погоды прихожане внимания не обращают — говорят, их согревает вера. Екатерина строго постилась, и теперь испытывает чувство невероятного облегчения. Крестный ход возглавил митрополит Кирилл. Он благословил прихожан и поблагодарил Фонд Святой Екатерины, чьими стараниями Пасха в этом году превратилась в настоящий праздник. Такой она и должна быть, считает Владыка. По улицам города с молитвами прошли 10 тысяч екатеринбуржцев. Среди них — и первые лица региона. Чтобы участники хода смогли восстановить силы, у Храма-на-крови для верующих работали полевые кухни. Там же впервые организовали праздничный концерт. Главный подарок для зрителей — выступление любимчиков екатеринбургской публики, грузинской группы Мгзавреби. Ну, а финальным аккордом торжества в Екатеринбурге стал фейерверк. Впрочем, на этом праздник не заканчивается — по православной традиции, Пасху отмечают сорок дней — ровно столько, сколько Христос являлся ученикам после Воскресения.