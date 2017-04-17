Наши девушки самые красивые в стране: «Мисс Россия 2017» вновь стала екатеринбурженка

17.04.2017

Корону получила уральская красавица Полина Попова

Признанная первая красавица, кажется, сама не ожидала услышать в финале свое имя. Тем приятнее победа не только для нее самой, но и для всего Екатеринбурга, от которого она заявилась на конкурс «Мисс Россия». Драгоценная корона стоимостью в 1 миллион долларов вновь достается девушке с Урала. Для педагогов «дягилевки», где училась Полина Попова, она просто Поля, прилежная и талантливая девушка. Будущая Мисс Россия, вспоминает Светлана, была успешна и в учебе, и в модельном бизнесе. Уже в старших классах школьница часто ездила за границу — на показы, но умудрялась все совмещать. Впрочем, после школы девушка решила не поступать в ВУЗ и полностью посвятила себя карьере модели. Теперь красавица колесит по миру, коллекционируя снимки в инстаграме, сувениры и иностранные языки. К примеру, долгое время, работая в Поднебесной, Полина освоила китайский. Эрудиция, уверенность в себе и цвет волос выделяли ее среди соперниц по конкурсу. До Полины блондинки на «Мисс Россия» были в тени брюнеток аж 9 лет! Даже в народном голосовании светловолосая девушка едва попала в десятку. Поэтому ее родственники с особым волнением следили за финалом. Полина же быстро справилась с волнением и уже уверенно носит образ и корону первой красавицы России. Ведь вскоре ей предстоит представлять страну на международных конкурсах. Ну, а потом девушка пойдет учиться в МГУ на факультет журналистики — это один из призов.