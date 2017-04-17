Как в воду: в Среднеуральске разыскивают пропавших рыбаков

17.04.2017

Они разбили лагерь прямо на льду, но за ночь вода окружила их убежище.

Сильный ветер поднимает на Исетском озере волны и уносит всякую надежду найти двух приятелей живыми. Они как в воду канули накануне, во время рыбалки на тонком льду. Воздушную подушку, на которой спасатели обследуют акваторию, едва не сдуло, поиски тел пришлось отложить. Сама же трагедия случилась в выходные. Двое приятелей решили закрыть сезон подледной ловли — и отправились на рыбалку с ночевкой. Палатку установили прямо на льду, в 150 метрах от берега. Проснувшись утром, они обнаружили, что уплыли на льдине. Попытались добраться до суши, но провалились в воду. Помощь подоспела через 10 минут, но найти рыбаков не удалось. Сейчас инспекторы практически уверены, что мужчины погибли — провести столько времени в ледяной воде невозможно. Зоны особого риска — водоемы у электростанций и теплоцентралей. Таких в области четыре, в том числе и озеро Исетское. Из-за сбросов лед тут тает на глазах, поэтому выходить на него ни в коем случае нельзя. Наученные горьким опытом, рыболовы это знают. Павел однажды чуть не провалился, с тех пор весной на рыбалку ни ногой. Но некоторых даже это не останавливает. За весну в области утонуло три рыбака. Однако все, что вправе делать инспекторы – давать советы и предупреждать о мерах безопасности. Если провалились, раскиньте руки и зацепитесь за кромку льда, постепенно вползая на него. Вытащить же из воды товарища поможет конец Александрова. Тех, кто игнорирует их слова, инспекторы предлагают штрафовать, но для этого нужно менять закон. Личности пропавших рыбаков уже установлены. Это жители Верхней Пышмы. Следователи, организовавшие проверку, сейчас ищут родственников, которые, возможно, до сих пор ждут мужчин дома.