Жителям многоэтажки на Ясной не дает спать вывеска на соседнем магазине

14.04.2017

Ее яркое мерцание доходит до шестого этажа

Коммерсанты зажигают, в основном, по ночам — лишая жителей сна. Закрытые шторы не помогают. Сияние светодиодов все равно проникает в квартиры, отражается от рамок и будит людей. Не высыпаются и на третьем этаже. Уж слишком ярко магазин заявил о себе. Промучившись первую ночь, жители высказали свои претензии коммерсантам. Но в ответ услышали, что яркость не превышает нормативов. Нам в магазине сказали, что прямого свечения в окна нет. Потому для установки светорекламы разрешения жильцов не требуется. А ночная работа вывески проходила в тестовом режиме. Будем считать, что на этом вопрос исчерпан. Но вообще-то такое нарушение попадает под 37-ю статью административного кодекса, говорят юристы. Обычно эта статья применятся в отношении случаев, когда допускается излишний шум в ночное время, но световые вывески также могут нарушать покой граждан, поэтому статья вполне применима и в этой ситуацию. В этом случае юристы рекомендуют обращаться к участковому. Он обязан составить протокол, который послужит основанием для привлечения нарушителей покоя к административной ответственности.