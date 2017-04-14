Полиция выясняет обстоятельства гибели ребенка под поездом на станции «Палкино»

14.04.2017

Машинист видел мальчика и пытался предотвратить трагедию

На станции Палкино редко останавливаются поезда. В основном — проносятся мимо на бешеной скорости. Именно она — накануне помешала машинисту предотвратить страшную трагедию. Несмотря на его попытки затормозить — грузовой состав насмерть сбил двухлетнего мальчика. На рельсах мальчишка играл вместе с сестрой, которая старше его всего на год. Услышав предупреждающий сигнал поезда, девочка успела отскочить, а вот ее брат растерялся, и вместо того чтобы убежать в строну — бросился прямо под колеса состава. Медики скорой помощи лишь зафиксировали смерть. Помочь они уже не могли — ребенок скончался мгновенно. Как малыш и его сестра оказались на путях — сейчас выясняют следователи. Уже известно, что никого из взрослых поблизости не было. Дом, где живет семья погибшего мальчика — находится в ста метрах от железной дороги. Раньше, по словам местных, детей на путях они не замечали. В основном малыши играли во дворе за забором. Но о их родителях в Палкино ходит дурная слава. Мама погибшего ребенка общаться с журналистами отказалась. Ей еще предстоит объяснятся с правоохранителями. Следственный комитет на транспорте возбудил уголовное дело — в первую очередь сыщики выясняют, по чьей вине дети оказались в опасности и вовремя ли машинист предпринял экстренное торможение. В Палкино тем временем траур. Село готовится к похоронам. Место трагедии жители стараются обходить стороной. Больно смотреть на сломанное ведерко и детский сапожок на рельсах. Убрать их ни у кого не поднимается рука.