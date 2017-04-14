Пасха: обратный отсчет! Православные готовятся к главному празднику года

14.04.2017

Горожане уже начали раскрашивать яйца и покупать куличи

Запах праздника буквально витает в воздухе. Но пекарям не то, что перекусить — присесть сейчас некогда. Они стряпают куличи в промышленных масштабах. Один только Храм-на-крови заказал полторы тысячи символов Пасхи. В эти дни они расходятся как горячие пирожки. Чтобы у кулича съели не только глазированную верхушку, его следует готовить по старинному рецепту. Все гениальное просто, делятся секретом кулинары. К Светлому православному празднику екатеринбуржцы готовятся, как к Новому году. Покупают подарки, планируют пышное застолье. Обычно церковь подобные излишества не одобряет, но к этой суете относится с пониманием. Праздничая атмосфера царит практически в каждом магазине. На прилавках — целые наборы для пасхального творчества: наклейки, украшения для куличей и краска для яиц. Продуктовая корзина же не меняется из года в год. Для тех, кто в Пасху хочет прийти на все готовенькое, продаются и уже крашеные яйца, и творожные голгофы, и куличи. Любые капризы за ваши деньги. На смену луковой шелухе и свёкле, которыми красили яйца раньше, пришли краски и наклейки. Но скорлупа, оказывается, бесконечное поле для творчества. Елена Сергеевна, например, декорирует ее бисером. А на монастырской кухне декорировать яйца и куличи стараются в соответствии с церковными канонами. Главное — нанести-либо крест, либо буквы ХВ — Христос Воскрес. Остальное — по желанию. Традиция традицией, но о здоровье забывать нельзя. Врачи советуют щадить свои желудки. В частности, не есть много яиц и жирного, особенно тем, кто постился. Тем, кто до этого воздерживался от животной пищи, не стоит разговляться в один день. Все-таки Пасха — это праздник не живота, а души.

Благодарим за содействие пекарю «Пекара by Петрович».