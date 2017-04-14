Отрезаны от цивилизации: в деревне Черноскутова закрыли аварийный мост

14.04.2017

Ходить по нему опасно, а починить некому

Чтобы купить лекарства сыну, Вере приходится рисковать жизнью. Без преувеличений! Аптека находится на другом берегу Исети. И добраться туда быстро можно только по аварийному мосту, который каждую минуту грозит рухнуть. Там, за рекой, и продукты, и почта, и остановка автобуса — словом, все блага цивилизации. Туда же местные дети ходят в школу. Но сейчас у многих бессрочные каникулы. Родители просто боятся их отпускать. Учительница Наталья Моторина — не может проложить дорогу ученикам к знаниям. Поэтому приносит их в деревню сама. Каждый день через мост таскает школьникам тетрадки с заданьями. Те, кто не хочет рисковать, идут в обход — через соседние деревни. Но эта дорога занимает 2 часа, в то время как по мосту можно добраться за 15 минут. Кратчайшей переправе уже стукнуло три десятилетия. С конца 80-х капитального ремонта мост не видел ни разу и с каждым годом становится все опаснее. Местные на проблему не раз жаловались в администрацию. Чиновники даже выезжали на место и приняли меры — заварили вход и выход. Говорят, в прошлом году на спонсорские 70 тысяч рублей мост немного подлатали, но вот выделить на капремонт средства из бюджета они не могут. Получается, что раньше сентября мост ремонтировать не начнут. Теперь местные запасаются лекарства и продуктами, чтобы лишний раз не ступать на скользкую дорожку. Ведь кто его знает — не смоет ли переправу ближайшим паводком.