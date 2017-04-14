Долой простые углеводы: в некоторых школах области булочки станут продавать только после обеда

14.04.2017

В регионе запустили проект оздоровления детского питания, который поддержал и биатлонист Антон Шипулин.


Перейти на здоровое меню планируют в десятке городов области. Проект запустили по многочисленным просьбам родителей, которые жалуются на то, что в рационе школьников слишком много неполезных углеводов. Поэтому дети перейдут на правильное питание. Его составляли по рекомендациям диетологов. Булочки, сладости, сосиски и сладкие соки заменили морковными котлетами, голубцами и компотом из малины. Главное, чтобы сохранялся баланс белков, жиров и углеводов. Это убережет ребят от лишнего веса и добавит им энергии

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Долой простые углеводы: в некоторых школах области булочки станут продавать только после обеда