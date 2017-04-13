Забастовка на колесах: дальнобойщики пожаловались Евгению Ройзману на систему «Платон»

13.04.2017

Теперь с каждого километра водителям большегрузов придется платить 1 рублей 90 копеек

Рабочий день в разгаре, но водители в рейс не торопятся. Десятки дальнобойщиков вторую неделю простаивают — бастуют. Сегодня они на общественном транспорте приехали к мэру Екатеринбурге, чтобы вручить ноту протеста для федеральных властей. Требуют отменить плату за движение по российским дорогам. Жалуются, на обочине их бизнес с тех самых пор, как для большегрузов ввели налог на проезд по федеральным трассам. В среднем, каждый водитель наезжает за месяц 10 тысяч километров. За это одному только Платону приходится платить 15 тысяч рублей. С субботы расценки вырастут еще в полтора раза. Плюс другие обязательные взносы для транспортников и бизнесменов. Проще не работать вообще, говорят водители, чем ездить себе в убыток. Увеличение ставок ударит по карману всех россиян, уверены дальнобойщики. Им придется повысить цены на перевозки. А значит, следом вверх поползет и стоимость потребительских товаров. Против этого сейчас бастуют дальнобойщики по всей стране. Поддержать среднеуральцев приехали товарищи по несчастью из Кургана и Ямала. Говорят: они не против компенсировать ущерб, нанесенный дорогам, но их не устраивает непрозрачность действующей системы. Главный вопрос, который волнует водителей: какая часть собранных денег реально идет на восстановление дорог? В вопросах доходов и расходов пытается разобраться и мэр Евгений Ройзман. Полтора года назад, когда система только запускалась, он уже помогал дальнобойщикам. Сегодня вновь пообещал, что обратится к руководству страны и донесет до них тревоги водителей. Дальнобойщики же намерены стоять до конца. Ведь с Платоном, жалуются, им всё равно далеко не уехать.