Сменили микрофоны на стек: журналисты Екатеринбурга на день стали артистами цирка

13.04.2017

Дрессировать пришлось дикобраза, ламу и носуху

Угнаться за этой артисткой сможет не каждый. Лама Лайма хотя и выглядит безобидно, но весьма своенравна и сильна! Поэтому давать ей спуску не стоит. Мне советуют как можно крепче держать поводок. Журналисты сегодня меняют профессию. Накануне международного дня цирка артисты устроили для нас мастер-класс. Те, кто посмелее, пробуют приструнить настоящего хищника… Это, конечно, не тигр и не медведь, но зверь не менее опасный. Дикобраз способен стрелять иголками во врага! Чтобы никто не пострадал, перед трюком дрессировщики проводят инструктаж. Колючий Дикуша артист со стажем — по манежу бегает резво. Стэк пригождается лишь, когда зверь начинает тормозить. Но даже с таким опытным партнером на манеже новичкам непросто. Это только с экранов телевизоров кажется, что все трюки артисты выполняют легко и непринужденно. На самом деле это результат долгих лет тренировок. Носуха Чук в чужие руки идти не торопится — привык к хозяйке. Все-таки дрессура по зубам не всем. Все желающие смогли попробовать себя в роли дрессировщиков, жонглеров и клоунов. А самым смелым напоследок предложили подняться под купол цирка без страховки!