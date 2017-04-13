Из колонии с любовью: заключенные свердловских тюрем похвастались своими достижениями

Эту одежку мастерицы будто для своих детей шили. По-другому не получается — занимаясь рукоделием, женщины справляются с тоской по дому. Многие семью не видят годами — в зависимости от приговора суда. Это продукция заключенных исправительной колонии. Те, кто раньше был не в ладах с законом, теперь «переобуваются» — приносят обществу пользу. На ярмарке продукции свердловских колоний многие интересуются — в каких магазинах ее можно купить. И не скажешь, что, например, мягкую мебель собрали те, кто сидит на жестких нарах. Из 10ой колонии заключенные выходят профессиональными мебельщиками. Здесь делают все — от каркаса и до обивки. Заказов столько, что производство не останавливается. В месяц на свободу выходит тысяча комплектов мебели. То, что зэки не сидят сложа руки, на ярмарке хорошо видно. За колючей проволокой делают мебель, брусчатку, шьют одежду, занимаются фермерством, чтобы торговать салом, пшеном, яйцами и бараниной… Турист из Германии Манфред впечатлен. Говорит, у него на родине все по-другому. Участники выставки не устают доказывать — за решеткой производят не только нарды. Одних только сувениров — сотни видов. Деревянные автоматы Калашникова, корабли в бутылке и шахматы — все это вырезается вручную. К примеру, этот флагмана создавали сразу 10 осужденных. У каждого своя роль. Для заключенных это занятие — не только отдушина и способ скоротать время за решеткой. За работу им, как и на свободе, платят деньги, которые можно потратить на погашение долгов или на покупку предметов первой необходимости. Роман Сумин, Алексей Богданов, Главные Новости Екатеринбурга.