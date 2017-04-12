В Нижнем Тагиле производят одежду с видами города

12.04.2017

Секрет успеха — в цианотипии (особом виде фотографии)


Два в одном: модное дефиле изящно превращается в экскурсию по городу. А все благодаря необычному дизайну нарядов, на которых, словно в сизых сумерках, изображен Нижний Тагил. На платьях можно увидеть городскую набережную, светомузыкальный фонтан и Лисью гору. Это реальные фотографии, которые мастерицы ради эксперимента перенесли на ткань. Метод ручной фотопечати в технике цианотипия был изобретен два века назад, но сейчас вернулся в моду. Самое сложное, говорят авторы, подогнать фотографию по фигуре. Сперва девушки кроят основу, потом наносят на детали светочувствительный раствор. Ткань сушат в темном помещении и накладывают на нее негативы. Изображение появляться спустя пару часов на солнце. Так что швеям пришлось освоить не только рукоделие, но и фотоискусство. Такие наряды, утверждают мастерицы, в России еще не создавали. Поэтому после того, как результат обнародовали в интернете, у тагильчанок просят консультации модельеры из разных стран. В ближайшее времени девушки планируют организовать телемост с коллегами из Греции. Теперь там узнают не только об экспериментальном проекте, но и об уральском городе Тагиле.

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