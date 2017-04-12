Ракеты в небе: Екатеринбург отметил День космонавтики

12.04.2017

В «НПО автоматики» горожанам показали, из чего состоят системы управления ракет

И песни, и мысли сегодня о высоком. Витать в облаках горожан обязывает дата — жители отмечают годовщину первого полета человека в Космос. Полвека прошло, но звезды не перестают манить землян. Ровно в полдень в небо устремляются 12 ракет. Зрители радуются так, будто провожают настоящие корабли. А вот Александр Иванович не только видел настоящий запуск, но и отвечал за его безопасность. Почти десятилетие он обеспечивал взлет и посадку космонавтов. Те, рассказывает генерал-майор, хоть и близкие к звездам люди, но звездной болезнью не страдают. Взглянуть свысока на всю космическую отрасль можно было и музее космонавтики. Там показали «начинку» современных ракет и тех, что были первопроходцами. Системы управления ими уже семь десятков лет собирают в цехах НПО автоматики. Оказывается, Урал к Космосу гораздо ближе, чем многие думают. За стартами ракет можно понаблюдать здесь же — с высоты птичьего полета над космодромом. 56-ую годовщину исторического полета екатеринбуржцы отметили, припеваючи. В буквальном смысле. Местные музыканты написали песню и сняли клип о Валентине Гагариной — жене первого космонавта. Трогательная композиция рассказывает, что, кроме гравитации, держало первопроходца на Земле.