Мама не вернулась: мальчику, который год жил под теплотрассой на Уралмаше, ищут новых родителей

12.04.2017

Родная мать, несмотря на все обещания, так и не забрала его из дома малютки


Об этой истории «Главные новости Екатеринбурга» рассказывали в конце 2016 года. Горожане пожаловались на мать, воспитывающую младенца в нечеловеческих условиях — семья жила с бродягами возле тепломагистрали. У женщины не было никаких документов и видов на будущее, поэтому мальчика у нее забрали. Родительница даже побывала на съемках передачи на федеральном канале, где пообещала найти работу, жилье и бросить пить. Но за полгода Марина ни разу не навестила сына в детдоме и не связалась с органами опеки, поэтому Дане решили подыскать новую семью. Активно поисками займутся после суда о лишении матери родительских прав.

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Мама не вернулась: мальчику, который год жил под теплотрассой на Уралмаше, ищут новых родителей