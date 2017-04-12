Коммунальщики отказались очищать выгребную яму в Телефонном переулке

12.04.2017

Из-за бездействия управленцев жители отказываются платить теперь

На месте этих раскопок была выгребная яма. После того, как она разрушилась, опасное место огородили. А отходы — к возмущению жителей — перестали вывозить. С января их дом обслуживает новая компания. Правда, найти с ней общий язык местные не могут — общим собранием ее не выбирали, договоров на обслуживание не подписывали. А когда осыпалась выгребная яма, коммунальщики ее лишь огородили. Между тем, стоки вскоре рискуют затопить весь двор. Управленцы предложили отремонтировать отхожее место в кредит, но жители категорически против. Более того, с января люди перестали оплачивать коммуналку. Счета, говорят, выросли почти в два раза. Накопились долги. Все дело в вывозе жидких отходов, поясняют в управляющей компании. Эту услугу ошибочно назвали водоотведением. Неточность исправили, но тарифы на ЖБО оказались выше. Да еще считали их неверно. Жители и коммунальщики намерены расстаться. Причем желание обоюдное. У собственников даже есть преимущество, говорят в районной администрации. Вот только процесс смены компании может затянуться на неопределенное время. Быть может, жителям имеет смысл найти общий язык с нынешней УК. Иначе придется самостоятельно искать новую обслуживающую организацию, которая согласится взять дом в управление.