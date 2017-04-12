Горожанка не может вернуть деньги за отмененный концерт Павла Воли

12.04.2017

Судебные приставы нагрянули в офис концертного агентства, которое занималось организацией

На концерт известного комика Татьяна так и не попала, но впечатлений набралась на полгода. В основном, негативных. Который месяц горожанка пытается вернуть шесть тысяч рублей, заплаченных за билеты. Но организаторы сами ломают комедию. Концерт Павла Воли должен был пройти в конце декабря. Но накануне артист заявил, что в Екатеринбург не едет — встречающая сторона перестала выходить на связь. После сорванного выступления выяснилось, что в нашем городе было продано больше тысячи билетов. Большинство зрителей так и не смогли вернуть деньги. Андрей один из немногих, кто смог отсудить у организаторов гастролей деньги за билеты и даже компенсировать моральный вред. Профессия юриста помогла. Но несмотря на исполнительный лист, расплачиваться со зрителем концертное агентство не спешит. Деньги за билеты пострадавшим обещали вернуть сначала в феврале, потом в марте, теперь речь идет о конце мая. По словам юристов, концертное агентство, которое должно было привезти Павла Волю в Екатеринбург, похоже, оказалось фирмой-однодневкой. Компанию не смогли найти и судебные приставы, которые собрались арестовать имущество в счет уплаты долга. Исполнители приехали по адресу, указанному в качестве юридического, но нашли другую организацию. О концертном агентстве здесь не слушали. На поиски лже-организаторов готовы отправиться и потерпевшие. Они готовят коллективное письмо в полицию с просьбой возбудить дело о мошенничестве и с опаской изучают свежие афиши. Следующий концерт Павла Воли запланирован на осень.