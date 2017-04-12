Есть риск опоздать на самолет! 13 апреля на ремонт закрывается участок Кольцовского тракта

12.04.2017

Весь транспортный поток пустят по одной части трассы

До 20 мая будет ограничено движение автомобилей от улицы Бахчиванджи в сторону города — транспорт, который сейчас ездит по восьми полосам, направят по четырем. Водителям советуют быть готовыми к пробкам в часы-пик и заранее планировать свой маршрут. После окончания этого этапа строители займутся второй частью тракта — ведущей из города в Кольцово. Ее ремонт продлится до конца июня. Напомню, дорогу, связывающую Екатеринбург с аэропортом, обновляют в преддверии чемпионата мира по футболу. В общей сложности будут реконструированы 11 километров трассы.