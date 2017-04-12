Есть риск опоздать на самолет! 13 апреля на ремонт закрывается участок Кольцовского тракта

12.04.2017

Весь транспортный поток пустят по одной части трассы


До 20 мая будет ограничено движение автомобилей от улицы Бахчиванджи в сторону города — транспорт, который сейчас ездит по восьми полосам, направят по четырем. Водителям советуют быть готовыми к пробкам в часы-пик и заранее планировать свой маршрут. После окончания этого этапа строители займутся второй частью тракта — ведущей из города в Кольцово. Ее ремонт продлится до конца июня. Напомню, дорогу, связывающую Екатеринбург с аэропортом, обновляют в преддверии чемпионата мира по футболу. В общей сложности будут реконструированы 11 километров трассы.

Также в разделе Дороги
29.06.2016
Автомобилисты, ликуйте! Дорожное кольцо вокруг Екатеринбурга все-таки будет достроено
Автомобилисты, ликуйте! Дорожное кольцо вокруг Екатеринбурга все-таки будет достроено
04.04.2017
Против «Платона»: водители 15-ти фур встали на ЕКАДе в знак протеста
Против «Платона»: водители 15-ти фур встали на ЕКАДе в знак протеста
17.02.2017
Штраф за выезд из собственного двора: жителей дома на Белинского штрафуют за поворот на автобусную полосу
Штраф за выезд из собственного двора: жителей дома на Белинского штрафуют за поворот на автобусную полосу
12.01.2017
Снежная блокада: выезд из Ревды для автобусов закрыли из-за нечищеных дорог
Снежная блокада: выезд из Ревды для автобусов закрыли из-за нечищеных дорог

среда 12 Апреля 2017
Есть риск опоздать на самолет! 13 апреля на ремонт закрывается участок Кольцовского тракта