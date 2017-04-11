В Каменске-Уральском после домашних посиделок госпитализировали целую семью

11.04.2017

По предварительной версии, взрослые и дети отравились газом или ртутью

Как она оказалась в больнице, Милана не помнит. Девочка, гостившая в квартире бабушки и дедушки, первой потеряла сознание. Вслед за ней отключились и хозяева. Самой стойкой оказалась старшая сестра Вероника — она упала последней, поэтому испугалась сильнее остальных. Что было дальше – школьница не помнит. Но именно она спасла всю семью — перед тем, как потерять сознание, Вероника успела позвонить маме. Та, не теряя времени, примчалась вместе со старшим сыном и запасными ключами. В отделение терапии положили лишь Веронику. Остальные попали в реанимацию. Предположительный диагноз — отравление газом. Тяжелее всех его перенес дедушка — он больше суток пролежал в коме. А сейчас ему проводят искусственную вентиляцию легких. Сейчас все пациенты уже в сознании. Их жизни ни что не угрожает. Но причина отравления до сих пор она остается загадкой. По словам соседей, газовые колонки здесь установлены в каждой квартире — эти котлы нагревают воду. Газовики постоянно проверяют исправность оборудования и никаких неполадок раньше не находили. Запаха газа в тот день никто не почувствовал. Хотя сами пострадавшие склоняются к версии об утечке. Ведь незадолго до обмороков семья готовила пиццу в духовке. Прокуратура намерена организовать свою проверку. В ближайшее время будут повторно проверены газовые приборы, а также дымоходы. Пока причину не установят, дочерей в нехорошую квартиру Елена отпускать не собирается.