В Екатеринбурге массово эвакуируют дома, деловые центры и общественный транспорт

11.04.2017

Спасатели фиксируют всплеск бдительности горожан в связи с недавними терактами в северных столицах

На вопросы безопасности у чиновников есть ответы. Екатеринбург сейчас сдает непростой экзамен — показывает, как он готов к встрече с террористической угрозой. Отголоски трагедии в Санкт-Петербурге слышны и у нас — в вое сирен оперативных службы. Вторую неделю они каждый день выезжают по тревожным звонам от горожан. Например, накануне скорые и машины пожарных съехались к многоэтажке на Химмаше. Жильцы сообщили о подозрительном предмете. Весь дом эвакуировали. Сигналы о подозрительных предметах сейчас поступают часто. После взрыва в питерской подземке у горожан всплеск бдительности. Из-за оставленных сумок и коробок эвакуируют трамваи, дома, офисы… Пока опасность людям видится во всем. Общая нервозность значительно затрудняет работу общественного транспорта. Пассажиры сообщают о подозрительных вещах каждый день. По такому требованию приходится делать длительные остановки. Но это лучше, чем недоглядеть, говорят сотрудники. И это совершенно правильное поведение, утверждают правоохранители. Ведь, как правило, злоумышленники пользуются беспечностью населения. Массовая волна сообщений об угрозах взрывов говорит о том, что люди настороже. Главное — не переусердствовать. Впрочем, работы сотрудникам служб добавляют не только ответственные горожане. Активизировались и «юмористы», оставляющие ложные сообщения о минировании. Полицейские напоминают, такие шутки с законом грозят реальным сроком.